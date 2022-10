Atlas 5 piazza due satelliti SES in orbita geostazionaria

La tua Etruria

Dopo il lancio di SES 22 con il Falcon 9 a giugno e il lancio5 martedì, SES prevede di lanciare un'altra coppia di satelliti per comunicazioni in banda C su un futuro volo Falcon 9 alla fine ...... la festa della natura in città' in collaborazione con WWF, Pro Loco e Green. Alle 11.00 visite guidate in costume con l'associazione Terzo Millennio. Alle 15.00 inVittorio Emanuele II ... Sagra delle Castagne: secondo fine settimana con il Premio Nazionale Vojola d'oro e il Corteo storico Avvincente sfida risolta al terzo spareggio con San Giorgio. Il programma del secondo weekend con Vojola d'oro e Corteo storico SORIANO NEL CIMINO - La contra ...La contrada Trinità si è aggiudicata il Palio della Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino, la grande manifestazione storico-rievocativa di cui è in corso la cinquantacinquesima edizione, al termi ...