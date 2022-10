Al via 'Italia domani per Comuni e Metropoli', 12 miliardi già stanziati (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) - 'Italia domani per i Comuni e per le Città Metropolitane' è la nuova iniziativa promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri per Comunicare sul territorio, con il coinvolgimento dei cittadini, la realizzazione dei progetti e degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza per le aree urbane. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l'Anci, prevede a livello locale la realizzazione di attività di Comunicazione coordinate con le 14 Città Metropolitane, destinatarie di oltre 12 miliardi di euro di fondi già stanziati, di cui 4,5 attribuiti alle Amministrazioni Metropolitane e 7,7 ai Comuni capoluogo. Gli interventi finanziati da Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) - 'per ie per le Cittàtane' è la nuova iniziativa promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri percare sul territorio, con il coinvolgimento dei cittadini, la realizzazione dei progetti e degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza per le aree urbane. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l'Anci, prevede a livello locale la realizzazione di attività dicazione coordinate con le 14 Cittàtane, destinatarie di oltre 12di euro di fondi già, di cui 4,5 attribuiti alle Amministrazionitane e 7,7 aicapoluogo. Gli interventi finanziati da...

elenabonetti : Nel giorno della festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, il Presidente Mattarella chiede nuovamente l’in… - FrancescoLollo1 : 'Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre'. San Francesco Patrono d'Italia ???? - pietroraffa : == L’Italia ha sufficienti forniture di gas per affrontare l’inverno senza alcun flusso dalla Russia (via Bloomberg… - fisco24_info : Al via 'Italia domani per Comuni e Metropoli', 12 miliardi già stanziati: (Adnkronos) - 'Italia Domani per i Comuni… - Antigon25386936 : Usare il condizionale sarebbe prudente. #Salvini Governo dopo le elezioni, il consiglio federale indica lista mini… -