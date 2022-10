Sopravvissuti, Seconda Puntata: Prime Tensioni Tra I Superstiti! (Di martedì 4 ottobre 2022) Sopravvissuti, Seconda Puntata: i superstiti devono affrontare molte difficoltà in mare aperto e finiscono per scontrarsi. Nel tempo presente, Lea e Anita faticano a riprendere in mano le loro vite… Sopravvissuti è iniziato su Rai 1 e al centro dell’attenzione ci sono le vicende della nave Arianna. Nel corso della Seconda Puntata, i superstiti del naufragio, rimasti abbastanza uniti per la sopravvivenza, iniziano sempre di più a scontrarsi e sorgono le Prime Tensioni tra loro. Nel frattempo anche nel tempo presente ci sono molti eventi che soprattutto coinvolgono Anita. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sopravvissuti: dove eravamo rimasti? La barca di nome Arianna, con dodici ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 4 ottobre 2022): i superstiti devono affrontare molte difficoltà in mare aperto e finiscono per scontrarsi. Nel tempo presente, Lea e Anita faticano a riprendere in mano le loro vite…è iniziato su Rai 1 e al centro dell’attenzione ci sono le vicende della nave Arianna. Nel corso della, i superstiti del naufragio, rimasti abbastanza uniti per la sopravvivenza, iniziano sempre di più a scontrarsi e sorgono letra loro. Nel frattempo anche nel tempo presente ci sono molti eventi che soprattutto coinvolgono Anita. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? La barca di nome Arianna, con dodici ...

