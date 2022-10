Sophie Codegoni contro i gieffini sul caso Marco Bellavia: “Dovevano andare via” (Di martedì 4 ottobre 2022) Sophie Codegoni non ha mai avuto paura di esprimere le sue opinioni. Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha sempre saputo mantenere i nervi ben saldi e argomentare quanto aveva da dire in modo sorprendentemente maturo e deciso. Anche per il caso Marco Bellavia ha le idee molto chiare e avrebbe voluto vedere più vipponi fuori dalla Casa: “Dovevano andare via mano per la mano anche altre persone“, racconta ai microfoni di Casa Chi, dove da conduttrice è diventata intervistata nell’ultima puntata. Scopriamo che cosa ha detto. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Cosa pensa Sophie Codegoni dei provvedimenti del Grande Fratello Vip 7? A Casa Chi oggi, oltre ad intervistare Pierpaolo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 ottobre 2022)non ha mai avuto paura di esprimere le sue opinioni. Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha sempre saputo mantenere i nervi ben saldi e argomentare quanto aveva da dire in modo sorprendentemente maturo e deciso. Anche per ilha le idee molto chiare e avrebbe voluto vedere più vipponi fuori dalla Casa: “via mano per la mano anche altre persone“, racconta ai microfoni di Casa Chi, dove da conduttrice è diventata intervistata nell’ultima puntata. Scopriamo che cosa ha detto. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Cosa pensadei provvedimenti del Grande Fratello Vip 7? A Casa Chi oggi, oltre ad intervistare Pierpaolo ...

Roby20221 : @cinebasciagoni @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni Bravissimi ???? - tuttopuntotv : Sophie Codegoni contro i gieffini sul caso Marco Bellavia: “Dovevano andare via” #gfvip #gfvip7 #iostoconbellavia… - maria45931460 : @OSoardi @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 io penso che stasera Ale e sohpie sono a letto e stanno venendo uno di que… - TizianiLucia : RT @OSoardi: Buonanotte! So che sei quella giusta perché quando siamo lontani mi sento incompleto . Non s… - OSoardi : Buonanotte! So che sei quella giusta perché quando siamo lontani mi sento incompl… -