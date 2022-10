Simeone titolare con l’Ajax | tutti i cambi di Spalleti

(Di martedì 4 ottobre 2022) Giovannisarànella sfida tra Napoli ed Ajax di Uefa Champions League. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che ci saranno almeno due o tre, rispetto alla sfida con il Torino. Inevitabile quando si deve giocare ogni tre giorni. Ed allora spazio a, anche perchémeritano di andare in campo: “Vedo tanta disponibilità negli allenamenti” ha detto l’allenatore. Con il Torino è cominciato il lungo tour de force e quindi bisogna centellinare le forze ed arrivare alle meta dello stop prima della pausa per i Mondiali. Il segreto di Anguissa: Da Bielsa al Napoli Ajax-Napoli:, ci sarà mini turnover Un altroo sicuro è quello di Lozano al posto di Politano. L’ex Inter è uscito con i crampi ...

infoitsport : Ajax-Napoli, la possibile formazione azzurra: due novità, Simeone titolare - agduf1926 : RT @Escoalbar95: Molti fruitori di pizza sul lungomare e gelato da ciro a mergellina sono gasati dalle prestazioni di Raspa e Simeone in at… - Escoalbar95 : Molti fruitori di pizza sul lungomare e gelato da ciro a mergellina sono gasati dalle prestazioni di Raspa e Simeon… - GianmarcoGio : ?? #AjaxNapoli Alla Crujiff Arena di Amsterdam per vincere ed ipotecare il girone. La partita va giocata senza tropp… - AntonioBatigol : @Torrenapoli1 Giocherànno Politano e Raspadori...manterrà un equilibrio tattico...andiamo a casa loro con Lozano e… -

Quanto alla formazione Spalletti ha annunciato che probabilmente farà due o tre cambi rispetto all'ultima gara giocata in casa contro il Torino: possibile che siail prescelto per guidare l'...In attacco, con Osimhen ancora fuori, staffetta- Raspadori, con l'argentino, mentre Lozano può prendere il posto di Politano. Per il resto confermata la formazione che ha steso il ...ForzAzzurri.net - Ajax-Napoli, Spalletti lancia Simeone e Lozano dal primo minuto Ajax-Napoli, in programma questa sera alle ore 21:00, sarà una sfida che per entrambe le ...Raspadori titolare - Un inizio si stagione decisamente positivo e d'impatto. Raspadori è pronto a confermare il suo score offensivo.