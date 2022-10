**Pd: Alfieri a Calenda, 'riaprire dialogo? Si vedrà in Parlamento, è l'ora dei fatti'** (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Punto primo. Si mettessero d'accordo Calenda e Renzi. Se il tema è riprendere un dialogo, come propone Calenda, o se invece è l'ossessione di Renzi che ogni giorno attacca il Pd e non perde occasione per dire che è finito. Si chiarissero tra loro". Alessandro Alfieri, coordinatore di Base Riformista, parla così all'Adnkronos dell'intervento oggi con cui Carlo Calenda si rivolge al Pd. E il 'punto secondo', senatore Alfieri? "Una volta che si sono chiariti tra loro, va detto che ormai questo non è più il tempo delle parole ma dei fatti. Calenda propone di riprendere un dialogo? Vedremo se c'è la possibilità dai fatti concreti in Parlamento, dall'opposizione che va costruita ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Punto primo. Si mettessero d'accordoe Renzi. Se il tema è riprendere un, come propone, o se invece è l'ossessione di Renzi che ogni giorno attacca il Pd e non perde occasione per dire che è finito. Si chiarissero tra loro". Alessandro, coordinatore di Base Riformista, parla così all'Adnkronos dell'intervento oggi con cui Carlosi rivolge al Pd. E il 'punto secondo', senatore? "Una volta che si sono chiariti tra loro, va detto che ormai questo non è più il tempo delle parole ma deipropone di riprendere un? Vedremo se c'è la possibilità daiconcreti in, dall'opposizione che va costruita ...

