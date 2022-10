Nei conti boom delle pensioni, 100 miliardi in più del 2012 (Di martedì 4 ottobre 2022) Il peso della previdenza arriverà al 17,6% del Pil, ammesso che guerra e crisi energetica non travolgano la (leggera)?crescita prevista dall’ultimo documento ufficiale di finanza pubblica. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 4 ottobre 2022) Il peso della previdenza arriverà al 17,6% del Pil, ammesso che guerra e crisi energetica non travolgano la (leggera)?crescita prevista dall’ultimo documento ufficiale di finanza pubblica.

MarcoTortori : RT @OrtigiaP: LE IMPRESE CHIUDONO STROZZATE DALLO STATO che mentre pretende, pena una raffica di sanzioni, il pagamento degli arretrati fi… - fisco24_info : Nei conti boom delle pensioni 100 miliardi in più del 2012: Il peso della previdenza arriverà al 17,6% del Pil, amm… - dpolopardise : RT @alberto_sanavia: #4ottobre 1343: trattato tra i “provveditori veneti in Schiavonia” con i conti di #Knin. “Sarà perpetua pace fra Seben… - Straccia2 : I conti senza Conte - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #4ottobre 1343: trattato tra i “provveditori veneti in Schiavonia” con i conti di #Knin. “Sarà perpetua pace fra Seben… -