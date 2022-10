L'Inter si ritrova in Champions: Calha stende il Barça. Napoli show, Ajax polverizzato (Di martedì 4 ottobre 2022) L'Inter si risveglia e il Napoli passeggia. La Champions League fa bene alle italiane: un gol di Calhanoglu nel recupero del primo tempo regala ai nerazzurri la vittoria contro il Barcellona favorito della vigilia e il secondo posto nel girone di Champions, a +3 proprio sui blaugrana. Soprattutto, allontana almeno per il momento le nubi nerissime sulla testa del mister Simone Inzaghi. L'atteggiamento dei giocatori, compatti e motivatissimi, sembra indicare che l'allenatore è ancora sostenuto dall'ambiente. Prima emozione con Correa, il cui gol viene annullato per fuorigioco iniziale. La rete poco prima dell'Intervallo con un gran tiro dal limite del turco. Nella ripresa l'Inter difende il risultato con una grande prova difensiva. Dembelé colpisce un palo, Pedri ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) L'si risveglia e ilpasseggia. LaLeague fa bene alle italiane: un gol dinoglu nel recupero del primo tempo regala ai nerazzurri la vittoria contro il Barcellona favorito della vigilia e il secondo posto nel girone di, a +3 proprio sui blaugrana. Soprattutto, allontana almeno per il momento le nubi nerissime sulla testa del mister Simone Inzaghi. L'atteggiamento dei giocatori, compatti e motivatissimi, sembra indicare che l'allenatore è ancora sostenuto dall'ambiente. Prima emozione con Correa, il cui gol viene annullato per fuorigioco iniziale. La rete poco prima dell'vallo con un gran tiro dal limite del turco. Nella ripresa l'difende il risultato con una grande prova difensiva. Dembelé colpisce un palo, Pedri ...

