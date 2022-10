Lega, Grimoldi: “Bossi preoccupato. Comitato Nord? Nato per coinvolgere i militanti, in 30 anni mai visto partito di rappresentanti non eletti” (Di martedì 4 ottobre 2022) “Ho visto Bossi ieri mattina e mi ha chiesto se avevo voglia di dare una mano a lui per strutturare il Comitato Nord. Non mi ha parlato di Salvini, ma è preoccupato per la Lega”. Così l’ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi che nelle scorse ore ha ricevuto il mandato dal fondatore del Carroccio per costituire il “Comitato Nord”. “È un movimento di supporto alla Lega perché dopo il risultato elettorale che abbiamo avuto l’han capito anche i sassi che al Nord abbiamo perso i voti” spiega Grimoldi che questa mattina ha incontrato l’ex seNatore leghista Toni Iwobi nella buvette del Consiglio Regionale Lombardo. Un’iniziativa che nasce “dentro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) “Hoieri mattina e mi ha chiesto se avevo voglia di dare una mano a lui per strutturare il. Non mi ha parlato di Salvini, ma èper la”. Così l’ex segretario dellaLombarda Paoloche nelle scorse ore ha ricevuto il mandato dal fondatore del Carroccio per costituire il “”. “È un movimento di supporto allaperché dopo il risultato elettorale che abbiamo avuto l’han capito anche i sassi che alabbiamo perso i voti” spiegache questa mattina ha incontrato l’ex sere leghista Toni Iwobi nella buvette del Consiglio Regionale Lombardo. Un’iniziativa che nasce “dentro ...

