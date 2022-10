La Russia prepara davvero un test atomico? Cosa ci dice il video sul treno con “kit nucleare” (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott – davvero la Russia sta per usare un’arma nucleare? Dovessimo attenerci a quanto riportato sul Times, ci resterebbero pochi dubbi. Il prestigioso quotidiano britannico ritiene infatti che Vladimir Putin sia in procinto di ordinare un test nucleare al confine con l’Ucraina e di conseguenza la Nato, a conoscenza dei piani russi, abbia avvertito i Paesi membri. Lo stesso Times cita l’analista polacco Konrad Muzyka, secondo cui un treno del 12esimo Direttorato del ministero della Difesa russo – da cui dipendono le munizioni nucleari, il loro immagazzinamento, la loro manutenzione e il loro trasporto – nelle ultime ore si è mosso dalla regione di Mosca in direzione del confine con l’Ucraina. Su social e media internazionali, da stamani circola un video in cui ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott –lasta per usare un’arma? Dovessimo attenerci a quanto riportato sul Times, ci resterebbero pochi dubbi. Il prestigioso quotidiano britannico ritiene infatti che Vladimir Putin sia in procinto di ordinare unal confine con l’Ucraina e di conseguenza la Nato, a conoscenza dei piani russi, abbia avvertito i Paesi membri. Lo stesso Times cita l’analista polacco Konrad Muzyka, secondo cui undel 12esimo Direttorato del ministero della Difesa russo – da cui dipendono le munizioni nucleari, il loro immagazzinamento, la loro manutenzione e il loro trasporto – nelle ultime ore si è mosso dalla regione di Mosca in direzione del confine con l’Ucraina. Su social e media internazionali, da stamani circola unin cui ...

