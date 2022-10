Indipendenza energetica contro la crisi con tecnologie innovative (Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA – Risparmio energetico e questione climatica, due temi attualissimi, con famiglie e aziende costrette a fronteggiare carenza delle materie prime e rincari. Da qui l’esigenza di ricercare soluzioni integrate di approvvigionamento energetico che siano sostenibili sia in termini di impatto ambientale che in termini economici. Parola d’ordine: puntare all’Indipendenza energetica. Di questo si è discusso alla Convention 2022 di Rossato Spa, da quarant’anni nel settore delle tecnologie per l’efficienza energetica, a Priverno (Latina). Dichiara Emiliano Rossato, presidente di Rossato Spa: “L’Indipendenza energetica si può raggiungere con un mix di tecnologie oggi alla portata di tutti. Si può spaziare dall’abbinamento del fotovoltaico al solare termico, alla biomassa o ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA – Risparmio energetico e questione climatica, due temi attualissimi, con famiglie e aziende costrette a fronteggiare carenza delle materie prime e rincari. Da qui l’esigenza di ricercare soluzioni integrate di approvvigionamento energetico che siano sostenibili sia in termini di impatto ambientale che in termini economici. Parola d’ordine: puntare all’. Di questo si è discusso alla Convention 2022 di Rossato Spa, da quarant’anni nel settore delleper l’efficienza, a Priverno (Latina). Dichiara Emiliano Rossato, presidente di Rossato Spa: “L’si può raggiungere con un mix dioggi alla portata di tutti. Si può spaziare dall’abbinamento del fotovoltaico al solare termico, alla biomassa o ...

