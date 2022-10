In Champions l'Inter scaccia le paure, 1-0 al Barcellona (Di martedì 4 ottobre 2022) AGI - L'Inter si lascia alle spalle la crisi e i malumori dell'ultimo periodo centrando una vittoria pesantissima in Champions League contro il Barcellona. A San Siro finisce 1-0 grazie al gol di Calhanoglu: con questo successo i nerazzurri salgono a quota 6 nel Gruppo C dietro al Bayern (9 punti), lasciandosi alle spalle proprio i blaugrana (3 punti), fermati dal Var in occasione del possibile pareggio di Pedri. I ritmi sono altissimi sin dalle prime battute di gioco, con i catalani che provano subito a prendere in mano il comando delle operazioni, cercando di rendersi più volte pericolosi nei pressi dell'area nerazzurra. Occasioni da gol pulite però non ne arrivano, l'Inter è concentrata dietro e quando può tenta di pungere in ripartenza. Al 22' Correa e compagni reclamano un rigore netto per un fallo di mano in ... Leggi su agi (Di martedì 4 ottobre 2022) AGI - L'si lascia alle spalle la crisi e i malumori dell'ultimo periodo centrando una vittoria pesantissima inLeague contro il. A San Siro finisce 1-0 grazie al gol di Calhanoglu: con questo successo i nerazzurri salgono a quota 6 nel Gruppo C dietro al Bayern (9 punti), lasciandosi alle spalle proprio i blaugrana (3 punti), fermati dal Var in occasione del possibile pareggio di Pedri. I ritmi sono altissimi sin dalle prime battute di gioco, con i catalani che provano subito a prendere in mano il comando delle operazioni, cercando di rendersi più volte pericolosi nei pressi dell'area nerazzurra. Occasioni da gol pulite però non ne arrivano, l'è concentrata dietro e quando può tenta di pungere in ripartenza. Al 22' Correa e compagni reclamano un rigore netto per un fallo di mano in ...

