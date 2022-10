GUIDA TV 4 OTTOBRE 2022: MORGANE, INTER-BARCELLONA, LE IENE, I TALK POLITICI (Di martedì 4 ottobre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – MORGANE: Detective Geniale (1°Tv) Serie Tv23.35 – Porta a Porta TALK Show 20.30 – Striscina la Notizina Tg Satirico21.00 – INTER-BARCELLONA Calcio, Champions League22.55 – Champions League LIVE TALK Show Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – Jumanji Film 23.25 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.30 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.20 – Le IENE Show Inchieste con Teo Mammucari e Belen Rodriguez 01.10 – I Griffin Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – #CartaBianca TALK Show con Bianca Berlinguer 00.00 ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 4 ottobre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 –: Detective Geniale (1°Tv) Serie Tv23.35 – Porta a PortaShow 20.30 – Striscina la Notizina Tg Satirico21.00 –Calcio, Champions League22.55 – Champions League LIVEShow Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – Jumanji Film 23.25 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.30 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.20 – LeShow Inchieste con Teo Mammucari e Belen Rodriguez 01.10 – I Griffin Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – #CartaBiancaShow con Bianca Berlinguer 00.00 ...

EmonsEdizioni : ?? 12 ottobre - Ore 18:30 Giulia Castelli Gattinara e Mario Verin presentano la loro guida '111 luoghi del Lazio che… - JennSamael11 : RT @Roberta07love: #OnThisDay 1975 Il 5 ottobre 1975, andò in scena l’ultimo appuntamento della stagione, che vide il trionfo di Niki Lauda… - Roberta07love : #OnThisDay 1975 Il 5 ottobre 1975, andò in scena l’ultimo appuntamento della stagione, che vide il trionfo di Niki… - antonellaa262 : Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 5 ottobre. Scopr… - VerticaleFr : Guida la classifica delle tirature il nuovo thriller di Gilles Legardinier. Menzione speciale per Dino Buzzati che… -