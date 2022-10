Caro bollette, il rap dei ragazzini vittime della propaganda (Di martedì 4 ottobre 2022) Crisi energetica e geopolitica con la Russia di Putin; rischio atomica nell’eterno scontro internazionale tra Mosca e Washington; libertà ed andamento economico fortemente provate dai due anni pandemici. Questi sono solo alcuni dei macro-temi che dovrebbero interessare le fasce più giovani della popolazione, le più colpite dal punto di vista sociale e lavorativo. Contenuti che dovrebbero essere oggetto di quotidiano dibattito dell’educazione civica degli istituti scolastici, ma che, al contrario, sembrano appassionare sempre meno. Un under 35 su due, per esempio, non si è recato al voto alle scorse politiche del 25 settembre. Un dato preoccupante perché non rappresenta solo la sfiducia nei confronti delle istituzioni, ma anche un totale scollegamento rispetto a quelle che sono le esigenze delle altre fasce popolari. Nel voto degli under 24, infatti, il partito più ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 ottobre 2022) Crisi energetica e geopolitica con la Russia di Putin; rischio atomica nell’eterno scontro internazionale tra Mosca e Washington; libertà ed andamento economico fortemente provate dai due anni pandemici. Questi sono solo alcuni dei macro-temi che dovrebbero interessare le fasce più giovanipopolazione, le più colpite dal punto di vista sociale e lavorativo. Contenuti che dovrebbero essere oggetto di quotidiano dibattito dell’educazione civica degli istituti scolastici, ma che, al contrario, sembrano appassionare sempre meno. Un under 35 su due, per esempio, non si è recato al voto alle scorse politiche del 25 settembre. Un dato preoccupante perché non rappresenta solo la sfiducia nei confronti delle istituzioni, ma anche un totale scollegamento rispetto a quelle che sono le esigenze delle altre fasce popolari. Nel voto degli under 24, infatti, il partito più ...

AlexBazzaro : I giornalisti che fanno i reportage su aziende e negozi costretti a chiudere per il caro bollette, sono gli stessi… - AlexBazzaro : Il razionamento energetico è il nuovo coprifuoco. Il caro bollette è la nuova pandemia. Cause diverse, risultati si… - AngeloCiocca : E' scandaloso che per adottare un caricatore universale l'Europa abbia impiegato 13 anni. Ben venga semplificare, u… - ultimenews24 : (Adnkronos) - L'eventuale istituzione di un fondo europeo modellato sul programma Sure per affrontare la crisi ener… - Chritchen : RT @pier_falasca: Come è quella barzelletta per cui il governo Draghi non ha fatto nulla per il caro bollette, @GuidoCrosetto? Stanziati f… -