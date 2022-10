Affaritaliani : Borell: 'In Iran risposta sproporzionata contro manifestazioni' -

Strasburgo, 04 ottobre 2022 "La risposta delle forze dell'ordine iraniane è stata sproporzionata e il risultato sono decine di vittime", le parole dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari ...... del quale l'è parte', prosegue, 'pertanto, ci aspettiamo che l'fermi immediatamente la violenta stretta sulle proteste e assicuri l'accesso a internet, così come al libero flusso di ... Borell: 'In Iran risposta sproporzionata contro manifestazioni' "La risposta delle forze dell'ordine iraniane è stata sproporzionata e il risultato sono decine di vittime", le parole dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicur ..."Con gli stati membri continueremo a vagliare tutte le opportunità a nostra disposizione anche eventualmente misure restrittive per reagire all'uccisione di Mahsa Amini e alle reazioni nei confronti d ...