Ballottaggio in Brasile, i campioni del calcio si schierano: Neymar con Bolsonaro, Juninho per Lula (Di martedì 4 ottobre 2022) Neymar che canta e balla su TikTok con il motivetto usato da Jair Bolsonaro nella campagna elettorale per la sua rielezione come base musicale, ha fatto il giro del mondo. Un appoggio di certo gradito dal presidente del Brasile uscente, che non ha esitato nel ricondividere il video nei suoi profili social. Del resto, O Ney è tra i calciatori brasiliani più famosi all’estero e quei pochi secondi sono stati visti da oltre 14 milioni di persone. L’appoggio della star del Paris Saint-Germain ha provocato non poche polemiche, dalle più annose che mettono in discussione la partecipazione politica degli sportivi che aveva già travolto LeBron James, a quelle più specifiche: «È terribile il suo sostegno al razzista Bolsonaro», aveva commentato l’ex attaccante brasiliano Walter Casagrande. Tuttavia, la lista dei ... Leggi su open.online (Di martedì 4 ottobre 2022)che canta e balla su TikTok con il motivetto usato da Jairnella campagna elettorale per la sua rielezione come base musicale, ha fatto il giro del mondo. Un appoggio di certo gradito dal presidente deluscente, che non ha esitato nel ricondividere il video nei suoi profili social. Del resto, O Ney è tra i calciatori brasiliani più famosi all’estero e quei pochi secondi sono stati visti da oltre 14 milioni di persone. L’appoggio della star del Paris Saint-Germain ha provocato non poche polemiche, dalle più annose che mettono in discussione la partecipazione politica degli sportivi che aveva già travolto LeBron James, a quelle più specifiche: «È terribile il suo sostegno al razzista», aveva commentato l’ex attaccante brasiliano Walter Casagrande. Tuttavia, la lista dei ...

Agenzia_Ansa : Il risultato elettorale per le presidenziali in Brasile non ha restituito una vittoria netta. Tutto è rimandato al… - you_trend : ???? Stanotte si è votato in Brasile per le elezioni presidenziali. Risultato? Nessun candidato ha raggiunto il 50%:… - marcodimaio : In #Brasile ballottaggio tra Lula e Bolsonaro. Una campagna violenta basata sulla reciproca demolizione dell’avvers… - cubainforma : Post Edited: Brasile al ballottaggio: le possibili scelte dei candidati esclusi - cubainforma : New post: Brasile al ballottaggio: le possibili scelte dei candidati esclusi -