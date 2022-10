Assistente di volo o modello? L’incredibile storia di Marco Spataro | Il suo video impazza su TikTok

(Di martedì 4 ottobre 2022) Si può diventare famosi in tutto il mondo anche semplicemente svolgendo il proprio lavoro? A quanto pare sì, visto ciò che è accaduto ad un 19enne che è diventato praticamente un idolo su. Sono bastate 24 ore aper ottenere una fama incredibile sulla celebre piattaforma social. Nel filmato si vede l’didi Guidonia che spiega le misure di sicurezza ai passeggeri di un. Fin qui tutto normale, se non fosse che l’aspetto del 19enne ha colpito talmente tanto l’autore dela postare il tutto sul social.non può passare inosservato: la sua folta chioma riccia e gli occhi profondi hanno entusiasmato il popolo di, con il ...

CorriereCitta : Il video dell’assistente di volo ‘modello’ diventa virale: protagonista Marco Spataro, è di Guidonia - rep_roma : L’assistente di volo sembra un modello: così Marco Spataro è diventato virale su Tiktok - vrottn : @BonomiAllegra @mara_carfagna @robertoocchiuto Assistente di volo. Ce la vedo bene. - LinaVadal : RT @msn_italia: Assistente di volo sembra un modello, Marco diventa famoso in tutto il mondo (a sua insaputa). Poi risponde: «Sono fidanzat… - Gazzettino : Assistente di volo sembra un modello, Marco diventa famoso in tutto il mondo (a sua insaputa). Poi risponde: «Sono… -

Modello per caso. E costretto a precisare: 'Sono fidanzato'. È la curiosa storia di Marco Spataro, un giovanedidi Guidonia, in provincia di Roma. Un fotografo che si trovava a bordo di undove il ragazzo stava prestando servizio lo ha ripreso in un video mentre dava istruzioni di ...È quanto accaduto a Marco Spataro , 19enne di Guidonia (alle porte di Roma), che da pochi giorni ha iniziato a lavorare comedi. A riprenderlo mentre spiegava le misure di sicurezza è ...Annuncio vendita Renault Captur dCi 8V 90 CV Start&Stop Energy Intens usata del 2018 a Monza, Monza e Brianza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Volante in pelle, Attention assist, Assistente alle frenate di emergenza, Sistema di chiamata d'emergenza, TPMS - Sistema monitoraggio pressione pneumatici, Assistente al cambio di corsia, Touchscreen ...