Arrestato Fabio Molinari, ex prof di Lovere: "Pressioni sui presidi per assumere giovani in cambio di denaro" (Di martedì 4 ottobre 2022) Presunte Pressioni sui presidi della Valtellina per assumere giovani che, in cambio, avrebbero versato parte dei loro stipendi sul conto corrente di un'associazione culturale a lui collegata. Concorsi e bandi costruiti a tavolino. Fabio Molinari, 44 anni, di Lovere, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale provinciale, è indagato dalla Procura di Sondrio, assieme ad altre persone, con accuse che vanno dalla concussione all'induzione indebita, peculato e turbativa d'asta. Il Gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari che è stata eseguita martedì mattina, 4 ottobre, dagli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Sondrio. Seguono aggiornamenti

