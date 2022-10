Traffico Roma del 02-10-2022 ore 12:30 (Di domenica 2 ottobre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben Trovati al momento abbiamo code sulla via Pontina nelle due direzioni in prossimità di un cantiere Tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima rallentamenti poi sulle due giornate di raccordo anulare tra l’ampia e La Romanina sulle strade del centro in svolgimento la bici in rosa 2022 partenza e arrivo al Foro Traiano chiusura al Traffico fino alle 14 divieto di transito per tutta la giornata invece in Piazza Caprera tra via delle Alpi e via degli Appennini per un mercatino nel pomeriggio invece ad Ostia Antica è in programma il palio d’autunno dalle 15 alle 18 Viale dei Romagnoli sarà chiusa al transito tra via del Castello e via Pericle Ducati deviati Di conseguenza anche diverse linee del trasporto pubblico dettagli di queste ed altre notizie sul sito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 ottobre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben Trovati al momento abbiamo code sulla via Pontina nelle due direzioni in prossimità di un cantiere Tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima rallentamenti poi sulle due giornate di raccordo anulare tra l’ampia e Lanina sulle strade del centro in svolgimento la bici in rosapartenza e arrivo al Foro Traiano chiusura alfino alle 14 divieto di transito per tutta la giornata invece in Piazza Caprera tra via delle Alpi e via degli Appennini per un mercatino nel pomeriggio invece ad Ostia Antica è in programma il palio d’autunno dalle 15 alle 18 Viale deignoli sarà chiusa al transito tra via del Castello e via Pericle Ducati deviati Di conseguenza anche diverse linee del trasporto pubblico dettagli di queste ed altre notizie sul sito ...

