Terrore sulla nave, bimbo di 9 anni cade in una piscina e rischia di annegare (Di domenica 2 ottobre 2022) Momenti di panico su una nave da crociera, dove un bambino è caduto dentro una piscina rischiando di annegare. cade nella piscina della nave I fatti sono accaduti sulla nave Carnival Pride in transito nel Tirreno e diretta in Grecia. Il bambino statunitense di 9 anni è caduto nella piscina, come si apprende dalla Capitaneria, e ha rischiato l'annegamento. Il piccolo è stato soccorso dal medico di bordo ma per lui è stato necessario il ricovero d'emergenza presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Evacuata la nave Carnival Pride Il bambino, accompagnato dalla madre, è stato affidato alle cure del 118 e ora è fuori pericolo di vita mentre l'equipaggio della ...

