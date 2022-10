Lyman riconquistata dall'esercito ucraino. Ora la Russia controlla meno territori rispetto all'inizio della guerra (Di domenica 2 ottobre 2022) Ora una bandiera ucraina sventola all?ingresso di Lyman, la città nella regione orientale di Donetsk. L?esercito di Kiev rivendica di aver circondato le truppe russe. In un video... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 2 ottobre 2022) Ora una bandiera ucraina sventola all?ingresso di, la città nella regione orientale di Donetsk. L?di Kiev rivendica di aver circondato le truppe russe. In un video...

Open_gol : Le truppe ucraine si stanno dirigendo verso Mariupol, riconquistata la prima città del Donetsk dopo l'annessione di… - gercci1 : RT @lucianocapone: La Russia non controlla completamente nessuna delle quattro regioni che Putin dice di aver annesso. In due di esse prose… - massimoankor : RT @lucianocapone: La Russia non controlla completamente nessuna delle quattro regioni che Putin dice di aver annesso. In due di esse prose… - zazoomblog : LUcraina continua la controffensiva: riconquistata Lyman. La Russia: «Le nostre truppe si sono ritirate» -… - zazoomblog : LUcraina continua la controffensiva: riconquistata Lyman. La Russia: «Le nostre truppe si sono ritirate» -… -