LIVE – Perugia-Monza | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 2 ottobre 2022) Latestuale di Sir Safety Susa-Vero, partita valevole per la prima giornata della regular season didimaschile. I Block Devils, tra i favoriti per lo Scudetto, iniziano la nuova stagione sul campo di casa contro la formazione brianzola. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.30 di domenica 2 ottobre al Pala Barton di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 1^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE ...