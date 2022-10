Ha ucciso la figlia per salvare l’onore (Di domenica 2 ottobre 2022) Ho ucciso mia figlia per salvare i’onore di famiglia. Una parte di me è morta con lei. La piangerò per tutta la vita Si confessa al telefono con un parente il padre di Saman Abbas, la ragazza pachistana di 18 anni uccisa dai familiari a Novellara, Reggio Emilia. Si era innamorata di un ragazzo e si rifiutava di sposare il cugino cui i genitori l’avevano promessa in sposa. Una vergogna per la dignità secondo la loro fede e la morale orientale. Ecco perché le autorità di Islamabad prendono tempo a decidere l’estradizione dei colpevoli richiesta dall’Italia. Per i giovani un simile costume è raccapricciante perché non sanno che fino al 1981 anche da noi l’omicidio per onore aveva attenuanti. Il governo è di destra, ma si sapeva già. Vince anche Conte, perde Salvini, Letta torna all’insegnamento a Parigi Elezioni sotto la pioggia. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 ottobre 2022) Homiaperi’onore di famiglia. Una parte di me è morta con lei. La piangerò per tutta la vita Si confessa al telefono con un parente il padre di Saman Abbas, la ragazza pachistana di 18 anni uccisa dai familiari a Novellara, Reggio Emilia. Si era innamorata di un ragazzo e si rifiutava di sposare il cugino cui i genitori l’avevano promessa in sposa. Una vergogna per la dignità secondo la loro fede e la morale orientale. Ecco perché le autorità di Islamabad prendono tempo a decidere l’estradizione dei colpevoli richiesta dall’Italia. Per i giovani un simile costume è raccapricciante perché non sanno che fino al 1981 anche da noi l’omicidio per onore aveva attenuanti. Il governo è di destra, ma si sapeva già. Vince anche Conte, perde Salvini, Letta torna all’insegnamento a Parigi Elezioni sotto la pioggia. ...

