Crozza-Meloni si trasforma in Draghi perché "per governare serve pacatezza". Il risultato è esilarante (Di domenica 2 ottobre 2022) Maurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni, nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, e cerca pacatezza e riservatezza per governare preoccupato… il risultato è esilarante. Live streaming ed episodi completi su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

