Colpo di scena sul blocco delle auto: la trappola della "scatola nera" per 24 ore (Di domenica 2 ottobre 2022) E così siamo arrivati al primo ottobre. La data che migliaia di milanesi (e non solo), colpevoli di avere un diesel Euro 4 o Euro 5 un benzina Euro 2, hanno cerchiato in rosso sul calendario. Da oggi(tecnicamente da lunedì) non potranno più circolare in città. Banditi. Ai margini della metropoli che finisce ai varchi di Area B. «Mezzi inquinanti», li hanno bollati così a sinistra. Eppure si tratta di macchine con appena dieci anni di vita, comprate con sacrifici anche grossi, che ora sono da buttare. Gli ambientalisti da salotto, sindaco in primis, hanno tirato dritto senza fare sconti a nessuno. Nonostante le proteste dei cittadini e del centrodestra, dell'associazione nazionale dei costruttori edili e dell'automobile club Italia, dei sindaci dell'hinterland e financo dei poliziotti. Niente da fare. È uno schiaffo che fa male: non perché sia un'idea ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) E così siamo arrivati al primo ottobre. La data che migliaia di milanesi (e non solo), colpevoli di avere un diesel Euro 4 o Euro 5 un benzina Euro 2, hanno cerchiato in rosso sul calendario. Da oggi(tecnicamente da lunedì) non potranno più circolare in città. Banditi. Ai marginimetropoli che finisce ai varchi di Area B. «Mezzi inquinanti», li hanno bollati così a sinistra. Eppure si tratta di macchine con appena dieci anni di vita, comprate con sacrifici anche grossi, che ora sono da buttare. Gli ambientalisti da salotto, sindaco in primis, hanno tirato dritto senza fare sconti a nessuno. Nonostante le proteste dei cittadini e del centrodestra, dell'associazione nazionale dei costruttori edili e dell'mobile club Italia, dei sindaci dell'hinterland e financo dei poliziotti. Niente da fare. È uno schiaffo che fa male: non perché sia un'idea ...

