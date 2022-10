Ultime Notizie – Meloni sceglie Milano per prima uscita dopo voto | atteso incontro con Berlusconi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 1 ottobre 2022) Giorgiaper la suapubblicail. Oggi interverrà, a mezzogiorno, per un saluto al Villaggio Coldiretti ae sarà l’occasione per rompere il silenzio che si è imposta in questi giorni post elettorali. Non è escluso che in occasione della sua puntata nel capoluogo lombardo possa fare un salto ad Arcore (o in ‘campo neutro’) per un colloquio con Silvioche ieri a Villa San Martino ha visto Matteo Salvini. La leader di via della Scrofa ‘riparte’ proprio da, la città che ha scelto per la Conferenza programmatica del partito e che di fatto segnò l’inizio della sua marcia verso palazzo Chigi. Anche ieriha fatto una vera e propria ...