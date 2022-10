Traffico Roma del 01-10-2022 ore 19:30 (Di sabato 1 ottobre 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Traffico regolare anche in questo inizio serata sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 circolazione scorrevole come per tutto il pomeriggio anche sull’intero percorso della tangenziale est Come di consueto rimangono costanti le difficoltà per chi viaggia sulla Pontina in prossimità della riduzione di carreggiata tra Spinaceto e Castel di Decima su tutti e due i sensi di marcia a Roma ricordiamo il proseguimento della chiusura di via di Grottarossa provvedimento attivo dal 26 settembre tra via di Quarto Peperino e via Flaminia su disposizione dei vigili del fuoco al momento non si conosce la data di riapertura al Circo Massimo torna questa sera alle 0 l’inizio del concerto è in programma alle 21 e sono già in corso le chiusure al Traffico di via dei Cerchi e via ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazioneregolare anche in questo inizio serata sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 circolazione scorrevole come per tutto il pomeriggio anche sull’intero percorso della tangenziale est Come di consueto rimangono costanti le difficoltà per chi viaggia sulla Pontina in prossimità della riduzione di carreggiata tra Spinaceto e Castel di Decima su tutti e due i sensi di marcia aricordiamo il proseguimento della chiusura di via di Grottarossa provvedimento attivo dal 26 settembre tra via di Quarto Peperino e via Flaminia su disposizione dei vigili del fuoco al momento non si conosce la data di riapertura al Circo Massimo torna questa sera alle 0 l’inizio del concerto è in programma alle 21 e sono già in corso le chiusure aldi via dei Cerchi e via ...

ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - robertodp1958 : @Lucilla61012753 @gian_d_gian Io e mia moglie lo avevamo trovato su una Corolla a noleggio in Canada. C'è piaciuto… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Cassia ?????? Traffico rallentato tra Bivio Raccordo Anulare e Via di Grottarossa > Roma centro #Luceverde #Lazio - zazoomblog : Traffico Roma del 01-10-2022 ore 18:30 - #Traffico #01-10-2022 #18:30 - LuceverdeRoma : ???? #Roma #traffico #lavori - SR148 Pontina ?????? Code a tratti tra Spinaceto e Castel di Decima <-> #Luceverde #Lazio -