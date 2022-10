Tesla - Musk svela il prototipo del robot umanoide Optimus (Di sabato 1 ottobre 2022) Elon Musk ha deluso le attese di chi aspettava con trepidazione l'AI Day della Tesla. L'evento si è rivelato alla fine solo un "recruitment day" dedicato a ingegneri e tecnici specializzati. Dunque, nessuna grande novità o fuochi d'artificio in pieno stile Musk, se non la presentazione del primo risultato delle attività di ricerca nel campo della robotica. L'anno scorso l'imprenditore californiano aveva annunciato il progetto per la realizzazione di un robot umanoide, noto come Optimus o Tesla Bot e destinato non solo ad aiutare gli operai nei compiti più pesanti alle catene di montaggio. A distanza di un anno, Musk ha svelato un primo prototipo, o meglio quello che lui stesso ha definito "un ... Leggi su quattroruote (Di sabato 1 ottobre 2022) Elonha deluso le attese di chi aspettava con trepidazione l'AI Day della. L'evento si è rivelato alla fine solo un "recruitment day" dedicato a ingegneri e tecnici specializzati. Dunque, nessuna grande novità o fuochi d'artificio in pieno stile, se non la presentazione del primo risultato delle attività di ricerca nel campo dellaica. L'anno scorso l'imprenditore californiano aveva annunciato il progetto per la realizzazione di un, noto comeBot e destinato non solo ad aiutare gli operai nei compiti più pesanti alle catene di montaggio. A distanza di un anno,hato un primo, o meglio quello che lui stesso ha definito "un ...

