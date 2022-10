Russia, rapper Walkie si toglie la vita per non andare in guerra (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il rapper russo Ivan Petunin, noto come Walkie, si è suicidato per evitare di andare in guerra in Ucraina. Lo riferisce Nexta.tv. Il giovane in un video postato sui social, poco prima di compiere il gesto estremo, e diventato virale, dice: “Non sono pronto per uccidere per nessun ideale”. Petunin, 27 anni, era diventato celebre con la pubblicazione nel 2018 dell’album ‘Metal’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilrusso Ivan Petunin, noto come, si è suicidato per ere diinin Ucraina. Lo riferisce Nexta.tv. Il giovane in un video postato sui social, poco prima di compiere il gesto estremo, e diventato virale, dice: “Non sono pronto per uccidere per nessun ideale”. Petunin, 27 anni, era diventato celebre con la pubblicazione nel 2018 dell’album ‘Metal’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

