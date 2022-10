Rinviati mensa e tempo prolungato

(Di sabato 1 ottobre 2022) di Anna Villani “L’Istituto comprensivo “De Filippo” con una nota del dirigente scolastico, ha rinviato l’avvio del servizio di refezione scolastica e del, previsti per il 3 ottobre, per carenza di personale incaricato dal Provveditorato ad occuparsi di tale servizio”. “Per quanto spettante al Comune, eravamo prontissimi già lo scorso 26 settembre – ha comunicato il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo – Prendiamo atto di quanto riferito dal dirigente scolastico per una problematica su cui il Comune non ha purtroppo competenza. Abbiamo avuto rassicurazioni dal Provveditorato per tempi celeri relativi alla nomina del personale da impiegare così da venire incontro alle giuste esigenze delle famiglie e degli alunni”. Consiglia

