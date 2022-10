Qatar 2022, Bale lancia propria birra per festeggiare partecipazione Galles (Di sabato 1 ottobre 2022) Gareth Bale ha lanciato la propria birra per festeggiare la partecipazione del Galles a Qatar 2022, prima, storica, qualificazione della selezione britannica ai Mondiali di calcio. Un evento unico per il quale il giocatore simbolo ha ideato la Bale Ale e la Bale Lager: “Non vedo l’ora che arrivino in tutti i negozi Tesco del Galles”, ha spiegato l’ex Real Madrid e attuale giocatore dei Los Anegeles FC ai microfoni dell’agenzia PA. L’idea non è solo marketing, ma rientra in un progetto per sostenere la crescita del calcio in Galles; infatti, una parte dei guadagni con la vendita della birra, prodotta nell’impianto della Glamorgan Brewing Co, verrà ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Garethhato laperladel, prima, storica, qualificazione della selezione britannica ai Mondiali di calcio. Un evento unico per il quale il giocatore simbolo ha ideato laAle e laLager: “Non vedo l’ora che arrivino in tutti i negozi Tesco del”, ha spiegato l’ex Real Madrid e attuale giocatore dei Los Anegeles FC ai microfoni dell’agenzia PA. L’idea non è solo marketing, ma rientra in un progetto per sostenere la crescita del calcio in; infatti, una parte dei guadagni con la vendita della, prodotta nell’impianto della Glamorgan Brewing Co, verrà ...

