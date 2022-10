Psg Vlahovic, da Parigi strizzano l’occhio al serbo ma lui ha solo una volontà in testa (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Psg ammicca verso Torino e lo fa con l’intento di studiare Vlahovic, Galtier lo vorrebbe al centro del suo attacco ma lui ha altri piani in testa Il Psg ammicca verso Torino e lo fa con l’intento di studiare Vlahovic, Galtier lo vorrebbe al centro del suo attacco ma lui ha altri piani in testa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il serbo ha in testa di voler diventare capocannoniere di Serie A e vincere lo Scudetto con i bianconeri. Al momento i piani del serbo sono questi, poi in estate si vedrà quale sarà il suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Psg ammicca verso Torino e lo fa con l’intento di studiare, Galtier lo vorrebbe al centro del suo attacco ma lui ha altri piani inIl Psg ammicca verso Torino e lo fa con l’intento di studiare, Galtier lo vorrebbe al centro del suo attacco ma lui ha altri piani in. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ilha indi voler diventare capocannoniere di Serie A e vincere lo Scudetto con i bianconeri. Al momento i piani delsono questi, poi in estate si vedrà quale sarà il suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

