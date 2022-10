MotoGP Thailandia, Espargarò: 'Situazione frustrante, dovrei attaccare ma non posso' (Di sabato 1 ottobre 2022) Sapeva di dover affrontare un sabato difficile Aleix Espargarò a Buriram, ma forse non così tanto. La sua uscita dai box al termine della Q1, dove non è riuscito a conquistare il passaggio in Q2 ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 1 ottobre 2022) Sapeva di dover affrontare un sabato difficile Aleixa Buriram, ma forse non così tanto. La sua uscita dai box al termine della Q1, dove non è riuscito a conquistare il passaggio in Q2 ...

SkySportMotoGP : ?????? BEZZECCHI DA SOGNO A Buriram festeggia la sua prima pole in top-class. Tre Ducati in prima fila: alle spalle de… - sportmediaset : Super Bezzecchi in pole, tris Ducati in prima fila #MotoGP #ThaiGP - gponedotcom : 'Le qualifiche sono andate bene... fino all'ultima curva. Per superare i limiti della moto sul giro secco ho bisogn… - fainformazione : MotoGP, è la matricola Marco Bezzecchi il poleman in Thailandia. Bene le Ducati C'è solo la Yamaha di Quartararo a… - fainfosport : MotoGP, è la matricola Marco Bezzecchi il poleman in Thailandia. Bene le Ducati C'è solo la Yamaha di Quartararo a… -