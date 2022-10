Mascherine, stop all’obbligo sui mezzi pubblici: cosa cambia (Di sabato 1 ottobre 2022) Da oggi non sarà più necessario indossare le Mascherine sui mezzi pubblici. Bisognerà averli, invece, in ospedale e nelle strutture adibite Un nuovo cambiamento. Le Mascherine sui mezzi pubblici, almeno per il momento, non saranno più necessarie. Da oggi, 1 Ottobre, infatti, scade l’obbligatorietà nei confronti delle protezioni contro il Coronavirus. Nessuna proroga è stata approvata dal Governo di Mario Draghi, che nel caso avrebbe dovuto firmare un decreto, ma è in carica soltanto per gli affari correnti. Per ospedali e altre strutture sanitarie, invece, è stato invece deciso di firmare un’ordinanza. Da oggi, perciò, su tutti i mezzi pubblici per il trasporto sia locale che interregionale non sarà più necessario indossare la ... Leggi su zon (Di sabato 1 ottobre 2022) Da oggi non sarà più necessario indossare lesui. Bisognerà averli, invece, in ospedale e nelle strutture adibite Un nuovomento. Lesui, almeno per il momento, non saranno più necessarie. Da oggi, 1 Ottobre, infatti, scade l’obbligatorietà nei confronti delle protezioni contro il Coronavirus. Nessuna proroga è stata approvata dal Governo di Mario Draghi, che nel caso avrebbe dovuto firmare un decreto, ma è in carica soltanto per gli affari correnti. Per ospedali e altre strutture sanitarie, invece, è stato invece deciso di firmare un’ordinanza. Da oggi, perciò, su tutti iper il trasporto sia locale che interregionale non sarà più necessario indossare la ...

