Marco Bellavia si è ritirato dal Grande Fratello Vip

(Di sabato 1 ottobre 2022) . A pochi minuti dalla chiusura anzitempo del televoto ecco arrivato anche l’annuncio ufficiale. “ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà,e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP” La decisione è stata presa dal vippone nel segreto del confessionale parlando con gli autori e lo psicologo. A quanto pare il conduttore di Bim Bum Bam ha capito che per la sua salute mentale quel reality (e quel gruppo di vipponi) non era ideale per lui.ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà,e ...

GrandeFratello : Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Mar… - xhenia82 : RT @A___Chiara: @GrandeFratello Marco Bellavia NON ha deciso di abbandonare la casa, Marco Bellavia è stato costretto ad abbandonare la cas… - IrinaBuhus : RT @ZappingTalk: Fate rientrare Marco Bellavia o mandate a casa anche CIACCI , Ginevra, Wilma e Charlie, non vi guarderà più nessuno progra… - pupapeligrosah : RT @GrandeFratello: Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco B… - GCal81 : RT @GrandeFratello: Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco B… -

... come Sofia Giale De Donà , attaccandola in maniera pesante non condividendo la sua concezione di amore, oppure con, sul quale nelle ultime ore ha fatto una rivelazione choc . Infatti,...Il caso della discriminazione controal GF Vip si allarga, stamani Ginevra Lamborghini ha addirittura dichiarato che 'si merita di essere bullizzato'. Senza volerlo la gieffina ha ammesso che il conduttore è vittima di ...Il noto ex conduttore di Bim Bum Bam lascia ufficialmente la casa del Grande Fratello Vip Il suo malessere era ...Prima defezione, in parte annunciata, al Grande Fratello Vip. Dopo 11 giorni di gioco, Marco Bellavia ha infatti abbandonato la casa. Un ritiro che non stupisce, visto che l’ex volto di Bim Bum Bam av ...