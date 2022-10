LIVE Sinner-Rune 0-0, Atp Sofia 2022 in DIRETTA: si parte! (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 ACE Sinner!! PRIMO SET 17:22 Sarà il giocatore azzurro a iniziare al servizio questa partita. Buon divertimento a tutti! 17:21 I giocatori sono già entrati nel palazzetto e stanno effettuando ora il riscaldamento, tra pochi istanti avrà inizio la semifinale tra Jannik Sinner e Holger Rune, in palio un posto in finale contro lo svizzero Huesler. 17:18 Il giocatore danese, attuale n.31 del mondo, non ha assolutamente nulla da perdere, è un giocatore molto solido e dotato di una grande risposta; ha vinto il suo primo titolo ATP quest’anno a Monaco di Baviera e raggiunto i quarti al Roland Garros. 17:16 Holger Rune, danese classe 2003, arriva in semifinale avendo battuto al primo turno 7-6(2) 7-6(6) l’olandese van Rijthoven, agli ottavi ha ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 ACE!! PRIMO SET 17:22 Sarà il giocatore azzurro a iniziare al servizio questa partita. Buon divertimento a tutti! 17:21 I giocatori sono già entrati nel palazzetto e stanno effettuando ora il riscaldamento, tra pochi istanti avrà inizio la semifinale tra Jannike Holger, in palio un posto in finale contro lo svizzero Huesler. 17:18 Il giocatore danese, attuale n.31 del mondo, non ha assolutamente nulla da perdere, è un giocatore molto solido e dotato di una grande risposta; ha vinto il suo primo titolo ATP quest’anno a Monaco di Baviera e raggiunto i quarti al Roland Garros. 17:16 Holger, danese classe 2003, arriva in semifinale avendo battuto al primo turno 7-6(2) 7-6(6) l’olandese van Rijthoven, agli ottavi ha ...

