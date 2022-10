LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: via alla Q1! Marc Marquez, osservato speciale (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE SU TV8 IN CHIARO 10.13 Sorprendente Cal Crutchlow che si è infilato davanti ad Aleix Espargaró, vedremo se l’iberico dell’Aprilia riuscirà a rimediare. 10.11 Marc Marquez si conferma davanti a tutti in 1:30.343 a precedere di 0.199 Cal Crutchlow e di 0.266 Aleix Espargaró. Morbidelli è quinto a 0.427. 10.10 Marc Marquez davanti a tutti dunque con il crono di 1:30.343 a precedere di 0.624 Aleix Espargaró e di 0.840 Pol Espargaró. 10.08 Velocissimo Marc Marquez in 1:30.343 a precedere di 1.019 Fabio Di Giannantonio e di 1.030 Alex Marquez. 10.08 Marc Marquez è l’osservato speciale per entrare in Q2. 10.07 Tutti ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE SU TV8 IN CHIARO 10.13 Sorprendente Cal Crutchlow che si è infilato davanti ad Aleix Espargaró, vedremo se l’iberico dell’Aprilia riuscirà a rimediare. 10.11si conferma davanti a tutti in 1:30.343 a precedere di 0.199 Cal Crutchlow e di 0.266 Aleix Espargaró. Morbidelli è quinto a 0.427. 10.10davanti a tutti dunque con il crono di 1:30.343 a precedere di 0.624 Aleix Espargaró e di 0.840 Pol Espargaró. 10.08 Velocissimoin 1:30.343 a precedere di 1.019 Fabio Di Giannantonio e di 1.030 Alex. 10.08è l’per entrare in Q2. 10.07 Tutti ...

