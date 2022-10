Guardiola fa tremare il Manchester City | l’ha detto sul suo futuro!

(Di sabato 1 ottobre 2022) Rivoluzionario, utopico, fantascientifico. Ciò che è riuscito a trasmettere al gioco del calcio, è un qualcosa senza eguali, un qualcosa dove la straordinaria mente umana ha trovato la propria massima espressione, in ambito calcistico sia chiaro. Ciò che Pepè riuscito a dipingere sul rettangolo verde, è davvero un qualcosa di fenomenale. Con il suo leggendario Tiki-Taka, ha saputo conquistare i cuori di tutti gli appassionati, ha scritto un indelebile pagina della tattica calcistica. Con il suo Barcellona, ha deliziato i palcoscenici di tutto il mondo. Oggi Pep allena nella sponda blu di, e continua a trasmettere la sua idea di calcio in giro per il mondo. Arrivato alnel 2016, ha continuato ad arricchire il suo palmares, portandosi a casa ben quattro Premier League, una FA Cup, quattro Coppe di Lega e ...

CalcioMercato.it

... il Milan sa già cosa fare Rafael Leao ©LaPresseLe ultime notizie dal Portogallo, però, potrebbero faril Milan. Infatti, secondo quanto riporta 'Record', il Manchester City di Pep......grande campione dell'ex - Manchester che assieme a Mané forma una coppia d'attacco che fa... è l'Europa a fare la differenza per i bavaresi e ad esempio un certo Pepin Germania non ... Il Milan trema, vogliono subito Leao: doppia reazione immediata Un giornalista sponsorizza il trasferimento di Rafael Leao al Manchester City: spiega perché sarebbe un rinforzo ideale per Pep Guardiola.Il Milan pensa al futuro di Rafael Leao, in bilico e con un rinnovo di contratto non ancora chiuso. Nuovo assalto e reazione immediata ...