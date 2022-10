(Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA –2 ottobre si terrà la nuova edizione della manifestazione “”. Alle ore 10, in Piazza, esibizione della banda musicale dell’Aeronautica militare. Il programma inizia con l’Inno nazionale italiano e termina con l’esecuzione dell’Inno europeo. La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l’altro: l’Aula, progettata dall’architetto palermitano Ernesto Basile, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l’emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il Transatlantico, salone che deve il suo nome all’illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi ...

Lopinionista : Domenica Montecitorio a porte aperte, visitabile la mostra 'A testa alta' - ilrere : @PaoloStarvaggi Sicurissimo: mai vista La Bustarella mentre vedevo Montecitorio la domenica su VGA Telerimini (ReteA). - gdc2022 : @Viminale @FnsiSocial @ODG_CNOG @TwitterGov @Montecitorio @SenatoStampa Presidenti regione non dimessi e eletti d… - LucianoQuaranta : RT @Montecitorio: Domenica #2ottobre torna #MontecitorioAPorteAperte: un percorso negli ambienti dove nascono le leggi e dove si incontrano… - Lopinionista : Domenica 2 ottobre Montecitorio a porte aperte -

...i propri elettori dopo la carica confermata in Parlamento a seguito delle politiche di... 'Cannizzaro avrà pure maturato la sua personale esperienza fra i banchi di- si legge ......contingenti (come il maltempo che ha interessato molte regioni del Sud nella giornata di) ... mentre Di Maio è stato sconfitto nel suo collegio a Napoli e non sarà più a, dove ...«Sono sempre ottimista io, mi ha portato fin qui...» È una Giorgia Meloni sorridente quella che a sera lascia Montecitorio dopo una «lunga giornata di studio» - ...A cosa è dovuto l'esteso ricalcolo che ha tolto il seggio a candidati dati per vincenti a favore di compagni di lista in altre circoscrizioni Ecco quello che è successo ...