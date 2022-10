A Roma aumenta la Tari: l'ultima beffa di Gualtieri (Di sabato 1 ottobre 2022) La tassa dei rifiuti è già tra le più alte d'Italia. Il sindaco di Roma aveva promesso di diminuire il balzello del 20%. Al palo anche la raccolta differenziata, mentre l’immondizia continua ad accumularsi per strada Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) La tassa dei rifiuti è già tra le più alte d'Italia. Il sindaco diaveva promesso di diminuire il balzello del 20%. Al palo anche la raccolta differenziata, mentre l’immondizia continua ad accumularsi per strada

