  Una furia cieca Così i fratelli Bianchi sono stati condannati

Depositate le 70 pagine della sentenza. Per l'uccisione di Willy a Colleferro i due sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di ..."L'irruzione dei fratelli Bianchi sulla scena didisputa sino ad allora solo verbale, e comunque in fase di spontanea risoluzione, fungeva da detonatore dicieca". Lo scrivono i giudici della Corte d'Assise di Frosinone nella motivazioni della sentenza con cui hanno disposto l'ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni Francesco ...«L'irruzione dei fratelli Bianchi sulla scena di una disputa sino ad allora solo verbale, e comunque in fase di spontanea risoluzione, fungeva da detonatore di una cieca ...Le motivazioni della sentenza con cui i giudici hanno condannato all'ergastolo i fratelli Bianchi: "Il calcio frontale al petto è indicativo del dolo omicidiario" ...