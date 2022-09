Ultime Notizie Roma del 30-09-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 settembre 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione conflitto in Ucraina almeno 23 persone sono morte 28 sono rimaste ferite in un attacco Russo contro un convoglio umanitario che stava lasciando zaporizhya nel sud del paese preferito il capo dell’amministrazione militare regionale sul suo account telegram immagini e video della scena mostrano veicoli distrutti alcuni corpo in strada Sono 16 razzi lanciati contro il convoglio civile umanitario il presidente ucraino zielinski accusa Mosca di essere una freccia accettata sangue promettendo che risponderà Sicuramente per ogni Vita perduta vediamo in Russia il Cremlino possiamo dei materiali che dimostrerebbero un coinvolgimento dell’Occidente nelle esplosioni che hanno provocato una fuoriuscita di gas dal nord stream 2 l’ha dichiarato il capo dei servizi ...