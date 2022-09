Sinner-Vukic oggi, orario ATP Sofia 2022: programma, dove vederlo in tv, streaming (Di venerdì 30 settembre 2022) Continua l’avventura di Jannik Sinner all’ATP 250 Sofia (torneo vinto dall’azzurro in entrambe le ultime due stagioni). Dopo la vittoria di ieri contro il portoghese Nuno Borges, l’altoatesino (testa di serie n.1) dovrà vedersela oggi ai quarti di finale con l’australiano Aleksandar Vukic, numero 144 al mondo che agli ottavi ha sconfitto in tre set lo spagnolo Fernando Verdasco. Tra Sinner e il suo avversario c’è soltanto un precedente: risale al primo turno dell’ATP di Melbourne 2021 e in quell’occasione vinse l’italiano per 6-2 6-4. La sfida tra Jannik Sinner e Aleksandar Vukic valevole per i quarti di finale dell’ATP 250 di Sofia sarà il quarto incontro di giornata sul Centre Court e non inizierà comunque prima delle 17:00. La partita si potrà ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Continua l’avventura di Jannikall’ATP 250(torneo vinto dall’azzurro in entrambe le ultime due stagioni). Dopo la vittoria di ieri contro il portoghese Nuno Borges, l’altoatesino (testa di serie n.1) dovrà vederselaai quarti di finale con l’australiano Aleksandar, numero 144 al mondo che agli ottavi ha sconfitto in tre set lo spagnolo Fernando Verdasco. Trae il suo avversario c’è soltanto un precedente: risale al primo turno dell’ATP di Melbourne 2021 e in quell’occasione vinse l’italiano per 6-2 6-4. La sfida tra Jannike Aleksandarvalevole per i quarti di finale dell’ATP 250 disarà il quarto incontro di giornata sul Centre Court e non inizierà comunque prima delle 17:00. La partita si potrà ...

