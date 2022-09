Pontina | bollino nero | ancora incidenti | un uomo è rimasto ferito

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022). Oggi è una di quelle giornata da dimenticare per gli automobilisti: un bollettino devastante, soprattutto sulla, presa di mira in queste ultime ore da diversi. Ovviamente, trattandosi di un’arteria fondamentale – è la strada statale che collega Roma a Terracina, passando per Latina e per le località di Pomezia, Ardea in provincia di Roma e per Aprilia, Pontinia e Sabaudia in provincia di Latina – non può non essere assalita dal traffico ogni santo giorno.sullaL’alta presenza di automobilisti, poi, a qualsiasi ora, non fa che creare le condizioni ottimali per glistradali, con importanti ripercussioni sul traffico. L’ennesimo incidente si è verificato proprio nell’ultima di oggi, venerdì 30 settembre, ...