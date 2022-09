Pioppo | impatto frontale tra due auto | traffico paralizzato sulla SS 186 Pioppo-Monreale

(Di venerdì 30 settembre 2022)) – Si è verificato questa mattina un brutto incidente lungo la SS. 186, sul tratto che daconduce a. Coinvolte duemobili, Una Opel Corsa, che marciava in direzione di, e una Ford Fiesta, che proseguiva in direzione di. Per cause ancora da verificare l’Opel Corsa avrebbe invaso la corsia opposta nel momento in cui sopraggiungeva l’altra vettura. Nonostante il tentativo di frenare lemobili, l’è stato forte. In entrambe le vetture sono scoppiati gli airbag. Visibili anche i grossi danni riportati da entrambe levetture. Alla guida dell’Opel Corsa c’era un ragazzo di ...

