Pensioni anticipate, quota 41 basterebbe davvero per parlare di riforma? (Di venerdì 30 settembre 2022) Pensioni anticipate e riforma Pensioni questi i due grossi temi di cui si parla in continuazione in questi giorni post elezioni, in realtà se ne parlava già molto prima, ma ora avendo la certezza di chi siederà al Governo vi é anche chi cerca di fare appelli mirati a partire da esempi e considerazioni costruttive. Di seguito pubblichiamo il commento di Roberta che deriva a seguito delle ultime considerazioni espresse dal segretario confederale della Uil Domenico Proietti che ha ribadito i punti salienti su cui si farà pressing al Governo, tra questi anche l’importanza di poter accedere alla quiescenza senza penalità dopo 41 anni di lavoro e l’importanza di puntare sulla flessibilità in uscita. Oltre a misure che vadano a tutelare donne e giovani in primis, le due categorie maggiormente vittime dell’instabilità ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 30 settembre 2022)questi i due grossi temi di cui si parla in continuazione in questi giorni post elezioni, in realtà se ne parlava già molto prima, ma ora avendo la certezza di chi siederà al Governo vi é anche chi cerca di fare appelli mirati a partire da esempi e considerazioni costruttive. Di seguito pubblichiamo il commento di Roberta che deriva a seguito delle ultime considerazioni espresse dal segretario confederale della Uil Domenico Proietti che ha ribadito i punti salienti su cui si farà pressing al Governo, tra questi anche l’importanza di poter accedere alla quiescenza senza penalità dopo 41 anni di lavoro e l’importanza di puntare sulla flessibilità in uscita. Oltre a misure che vadano a tutelare donne e giovani in primis, le due categorie maggiormente vittime dell’instabilità ...

lfoschi : @AgostinisV @antoniopolito1 @CarloCalenda Noi abbiamo appena votato una maggioranza che promette flat tax pensioni… - IlTraduci : @AlexBazzaro Alexei, glandissimo Bazarov, la Lega eviterà il riscaldamento a legna e i trasporti con il calesse. Me… - Antonin62396341 : Pensioni anticipate e reddito di cittadinanza. Cosa prevede il nuovo cantiere previdenza buongiorno quartate che ro… - unoacaso1981 : @AlexBazzaro Perché noi abbiamo un debito pubblico insostenibile a causa di pensioni anticipate ecc. voi siete comp… - MenoStato : Purtroppo noi quei soldi non li abbiamo, perche i coglionazzi come te li hanno sprecati per superbonus e pensioni a… -