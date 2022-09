Pd, Calenda: “Non ha più ragione di esistere” (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Penso che il Pd debba riflettere, anche se sono 15 anni che riflette su cosa debba essere”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di ‘Mattino 5’ su Canale 5 sottolineando: “Credo tornerà nelle braccia dei 5 Stelle ma il Pd, così com’è oggi, non ha più senso di esistere: metà di loro guarda a noi, al riformismo; l’altra metà guarda ai 5 Stelle”. “Questa cosa va chiarita una volta per tutte. Io credo che in Italia ci debbano essere tre poli tra cui scegliere: uno di sinistra populista con Pd, Fratoianni e M5S; un altro di centrodestra e uno fatto da noi, con le persone che arriveranno e con i voti che sapremo conquistare”, ha affermato Calenda. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Penso che il Pd debba riflettere, anche se sono 15 anni che riflette su cosa debba essere”. Così il leader di Azione, Carlo, ospite di ‘Mattino 5’ su Canale 5 sottolineando: “Credo tornerà nelle braccia dei 5 Stelle ma il Pd, così com’è oggi, non ha più senso di: metà di loro guarda a noi, al riformismo; l’altra metà guarda ai 5 Stelle”. “Questa cosa va chiarita una volta per tutte. Io credo che in Italia ci debbano essere tre poli tra cui scegliere: uno di sinistra populista con Pd, Fratoianni e M5S; un altro di centrodestra e uno fatto da noi, con le persone che arriveranno e con i voti che sapremo conquistare”, ha affermato. L'articolo proviene da Italia Sera.

CarloCalenda : Gli eletti della lista Azione-ItaliaViva-Calenda. Una quasi perfetta parità di genere, e ottima varietà di competen… - AlexBazzaro : (Redazione giornale italiano casuale) “Il PD ha perso, Draghi non torna, Calenda dice che ha vinto, ma alla fine i… - Azione_it : La campagna elettorale è finita, ora non possiamo permetterci di rinegoziare il PNRR. Andiamo avanti con le riforme… - cmgaston : @MarcoStac @nicolettagiust1 ...Il M5S di destra e sinistra somma perfettamente tutti gli aspetti deteriori La dest… - nemiroski : RT @ardigiorgio: Giorgio zinno,sindaco di San Giorgio a cremano. Uno studente gli chiede di chiudere le #scuole per mal tempo. Risposta. (N… -