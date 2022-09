Meloni: “Una violazione che conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra Nazioni da parte della Russia conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali”, ha subito commentato Giorgia Meloni, attraverso un comunicato diffuso subito dopo l’annuncio dell’annessione da parte del presidente russo. La Meloni: “’La dichiarazione di annessione dopo i referendum farsa non ha alcun valore giuridico e politico” Secondo la leader di Fdi (e del centrodestra), ”La dichiarazione di annessione alla Federazione russa di quattro Regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupazione militare non ha alcun valore giuridico e politico”. Dunque, ha poi concluso: ”Putin dimostra ancora una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) “Questa ulterioreregole di convivenza tra Nazioni da parte della Russialadi”, ha subito commentato Giorgia, attraverso un comunicato diffuso subito dopo l’annuncio dell’annessione da parte del presidente russo. La: “’La dichiarazione di annessione dopo i referendum farsa non ha alcun valore giuridico e politico” Secondo la leader di Fdi (e del centrodestra), ”La dichiarazione di annessione alla Federazione russa di quattro Regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupazione militare non ha alcun valore giuridico e politico”. Dunque, ha poi concluso: ”Putin dimostra ancora una ...

