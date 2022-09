Mattino 5 | Tommaso Zorzi | “Giorgia Meloni donna | madre e cristiana? Anche Annamaria Franzoni lo è” Francesco Vecchi lo attacca e scatta il botta e risposta

(Di venerdì 30 settembre 2022)tra. Pochi giorni dopo le elezioni politiche, l’influencer, ex vincitore del Grande Fratello Vip, aveva espresso la sua opinione su. “Sapete chi è una, è unaed è? Ci pensavo ora:”, aveva affermatoin un reel pubblicato su Instagram in cui azzardava un confronto tra la leader di Fratelli d’Italia (facendo riferimento al suo celebre discorso, divenuto viralegrazie a un remix) e la protagonista di uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, accusata di aver ucciso il figlio. Il conduttore ...

FQMagazineit : Mattino 5, Tommaso Zorzi: “Giorgia Meloni donna, madre e cristiana? Anche Annamaria Franzoni lo è”. Francesco Vecc… - Malvy34087444 : RT @Chiara556: Ha ragione Tommaso quello di mattino 5 è un attacco vero e proprio #tzvip - lollo_tommaso : RT @myrtamerlino: Nonostante il risultato elettorale deludente, #Salvini sembra non voler rinunciare al Viminale,il Ministero che lo portò… - redazionerumors : Tommaso Zorzi è stato attaccato a Mattino 5 dal giornalista e conduttore Francesco Vecchi: però lui non ci sta e de… - KritereCom : Tommaso Zorzi replica dopo l’attacco di Vecchi a Mattino 5: “Gravissimo” -

ilmattino.it

"Sarà un momento di festa e anche di grande competizione " affermaCasellato - , sarà un'... Non mancherà il divertimento con giochi interattivi e dj set dalal tramonto . Le partite del ...5, Francesco Vecchi citaZorzi F rancesco Vecchi, il conduttore di5 nei giorni scorsi pare che si sia lasciato andare a delle frecciatine piuttosto velenose nei confronti d i ... Tommaso Munaro, malore durante un'escursione: ritrovato morto nel bosco il giorno dopo, aveva 46 anni A Mattino 4 ha parlato Francesco Vecchi il quale ha tirato in ballo lui, Tommaso Zorzi per aver rilasciato delle dichiarazioni dopo le elezioni politiche. A Mattino 5 si è tornati a parlare di Tommaso ...Duro botta e risposta a distanza tra Francesco Vecchi e Tommaso Zorzi, due personaggi noti al grande pubblico seppur in contesti talmente distanti da far risultare eccezionale uno scontro così schiett ...