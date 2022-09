Maltempo in Sicilia, si ribalta un autobus sulla Palermo-Sciacca: ci sono feriti. La strada è interrotta a causa di un fiume di acqua e fango (Di venerdì 30 settembre 2022) Un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si è ribaltato lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Ci sarebbero diversi feriti. Sul posto sono giunte tre ambulanze provenienti da Palermo. Alcuni passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Nella zona nel pomeriggio si è abbattuto un violento temporale seguito da un’intensa tromba d’aria. La strada a scorrimento veloce, la cosiddetta Fondovalle, è ora interrotta tra Roccamena, Poggioreale e il bivio Gulfa per Sambuca di ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Undelle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto, si èto lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di. Ci sarebbero diversi. Sul postogiunte tre ambulanze provenienti da. Alcuni passeggeririusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da. Le cause dell’incidente nonancora chiare. Nella zona nel pomeriggio si è abbattuto un violento temporale seguito da un’intensa tromba d’aria. Laa scorrimento veloce, la cosiddetta Fondovalle, è oratra Roccamena, Poggioreale e il bivio Gulfa per Sambuca di ...

Agenzia_Ansa : Maltempo: bufera tra Palermo e Agrigento, allagamenti e fango. Un autobus si ribalta, vi sono diversi feriti. Un au… - tg2000it : RT @TV2000it: ??Ultim'ora #Maltempo Tromba d'aria in #Sicilia: si ribalta autobus, diversi feriti L'incidente è avvenuto lungo la statale… - MauroZammuto : RT @TV2000it: ??Ultim'ora #Maltempo Tromba d'aria in #Sicilia: si ribalta autobus, diversi feriti L'incidente è avvenuto lungo la statale… - rpinci : RT @TV2000it: ??Ultim'ora #Maltempo Tromba d'aria in #Sicilia: si ribalta autobus, diversi feriti L'incidente è avvenuto lungo la statale… - mariuccia12345 : RT @Agenzia_Ansa: Maltempo: bufera tra Palermo e Agrigento, allagamenti e fango. Un autobus si ribalta, vi sono diversi feriti. Un automobi… -